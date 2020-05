Maeva Ghennam amincie de 10 kilos : complexes, secret minceur... Elle dit tout

En novembre dernier, Maeva Ghennam s'est envolée pour les Caraïbes afin de tourner la nouvelle saison des Marseillais aux côtés de Julien Tanti, Kevin Guedj ou Manon Marsault. À l'époque, la brunette de 22 ans affichait dix kilos en plus sur la balance, de quoi la complexer. Depuis, elle s'est reprise en main comme elle l'a confié sur Snapchat, le 4 mai 2020.

L'ancienne petite amie de Greg a eu bien du mal à prendre du poids comme elle l'a expliqué à ses fans. D'autant plus qu'elle adore dévoiler sa silhouette sur les réseaux sociaux, difficile alors de s'assumer pleinement. Mais Maeva a trouvé en elle la motivation nécessaire pour retrouver son corps qui lui manquait tant. "En ce moment, je fais du sport, je prends soin de moi. Je complexais vraiment. Pendant le tournage, j'avais pris dix kilos, j'avais explosé. Je les ai perdus depuis, je suis trop contente. J'ai retrouvé ma taille. J'ai fait des efforts : je mange beaucoup moins qu'avant, je fais beaucoup de sport, je prends beaucoup de thé détox. (...) Je suis trop fière de moi, j'ai vraiment bien minci. Quand je me regarde à la télé, je suis choquée. En plus la télé, ça vous rajoute 5 kilos. Maintenant, je fais attention à tout", a-t-elle expliqué avant de dévoiler le résultat de ses efforts.

Si certaines candidates font tout pour gommer ce qu'elles jugent être des défauts au niveau de leur corps, Maeva les assume pleinement. Fin avril par exemple, la candidate n'avait pas hésité à poser en string. "Plein de cellulite, mais c'est pas grave", avait-elle commenté sa publication. Elle avait également dévoilé une photo d'elle au naturel.