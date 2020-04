Maeva Ghennam assume sa cellulite sur les fesses et dévoile une photo

Confinée à Marseille avec son "fils" Hermès (qui est en réalité son chien), Maeva Ghennam profite d'être à la maison pour prendre soin d'elle et de son corps. Sur Snapchat, la candidate des Marseillais VS Le Reste du Monde a dévoilé sa pulpeuse silhouette et en particulier ses fesses à ses followers...

Sans filtre et sans aucune gêne, elle poste ainsi une photographie d'elle en string sur Snapchat et écrit : "Plein de cellulite mais c'est pas grave". Des mots qui vont dans le sens d'une acceptation de tous les corps. Sûrement un peu plus gourmande en sucreries depuis qu'elle est confinée, Maeva conseille toutefois à ses abonnées de faire du sport pendant leur confinement histoire de ne pas être trop "molles" lorsque la crise sanitaire sera terminée. Et parce que Maeva Ghennam est décidément une femme qui n'a peur de rien, elle a également récemment changé de coiffure en optant pour une frange (réalisée par ses propres soins, avec il faut le dire, une certaine dextérité).