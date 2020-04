Maeva Ghennam sans fard : sa photo sans filtre et au naturel

Maeva Ghennam est, comme tout le monde, en confinement, dans sa maison située à Marseille. C'est avec son chien Hermès et des membres de sa famille qu'elle est enfermée. Et tous les jours, la candidate des Marseillais (W9) continue à partager des photos de son quotidien. Il y en a une qui devrait ravir ses fans.

Si Maeva Ghennam est très souvent apprêtée sur ses réseaux sociaux ou pendant ses aventures, elle n'hésite pas à se dévoiler au naturel de temps à autre. Hier soir, la belle brune de 22 ans a ainsi posté une photo d'elle sans filtre et sans maquillage, disponible dans notre diaporama. Toujours aussi sublime, elle devrait toujours autant plaire à ses abonnés.

Maeva Ghennam s'assume à 100%. Régulièrement, elle ne cache pas qu'elle est fière de son corps. Début avril, c'est une photo d'elle en string afin de mettre son fessier en avant qu'elle avait partagée sur les réseaux sociaux. "Plein de cellulite, mais c'est pas grave", avait-elle commenté sa publication.

Si elle est très souvent de bonne humeur sur ses réseaux sociaux, et dans la vie en général, il arrive parfois à l'ancienne petite amie de Greg de se mettre en colère. Quand quelque chose ne lui plaît pas, elle n'hésite pas à le faire savoir. Il y a quelques heures par exemple, elle a révélé qu'un internaute avait dévoilé son adresse sur Twitter. Furieuse, elle a donc pris la décision de porter plainte. "Et celui ou celle qui a fait ça, je vais tout faire pour qu'il aille en prison. Mon avocate, c'est l'une de meilleures de Marseille et elle va bien s'occuper de toi. (...) Je suis très énervée. C'est une violation de la vie privée", a-t-elle notamment confié. Maeva craint pour sa sécurité et il y a de quoi. Fin mars, deux garçons d'environ 12 ans se sont introduits chez elle.