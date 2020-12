Maeva Ghennam trop sexy à Dubaï : elle se fait arrêter par la police

Le 1er décembre dernier, Maeva Ghennam quittait enfin sa ville natale, Marseille, pour entamer sa nouvelle vie à Dubaï. Et après un vol cauchemardesque où son chien était menacé de se faire euthanasier, la jolie brune de 23 ans a pu poser ses bagages chez Julien et Manon Tanti qui l'hébergent jusqu'à ce qu'elle trouve sa propre maison.

Entre deux visites, la candidate des Marseillais découvre la ville des Émirats arabes unis ainsi que ses coutumes. Et, force est de constater que Maeva Ghennam a encore beaucoup à apprendre si elle veut s'intégrer. Elle a d'ailleurs eu un premier rappel à l'ordre vendredi 4 décembre dernier en se baladant dans un centre commercial. En effet, via sa story Instagram, la copine de Carla Moreau a indiqué s'être faite arrêter par la police en raison de sa tenue jugée inappropriée. La jeune femme arborait alors un crop top très moulant dans lequel sa poitrine était apparente. Soit une tenue qui ne respecte en rien les lois du pays, lesquelles veulent que les femmes évitent les vêtements dits "trop provocants" comme la mini jupe ou le décolleté plongeant.

"Je ne savais pas, moi le problème quand j'ai chaud c'est que je me dénude un petit peu", se défendait Maeva Ghennam après coup, assurant qu'elle ne se serait jamais rendue "au mall" aussi légèrement vêtue si elle avait su. Désormais, la jolie brune promet de se montrer irréprochable, quitte à gommer sa personnalité sexy. "Je vais changer maintenant que je vis à Dubaï. Je respecte les règles à Dubaï, donc maintenant je vais plus me couvrir. Et même pour moi-même je vais changer de style vestimentaire. Ça ne me plaît plus d'être sexy. En vrai de vrai ça ne sert à rien. Je n'ai plus envie", a-t-elle expliqué. Ses dernières publications sur Instagram prouvent cependant qu'il lui faudra du temps avant de chasser le naturel...