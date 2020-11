Maeva Ghennam, son agression à l'arme blanche bidon ? Elle réagit fermement et s'explique

Maeva Ghennam n'a qu'une hâte : quitter Marseille pour emménager à Dubaï depuis sa violente agression survenue il y a quelques jours. Elle espère d'ailleurs quitter la France d'ici la fin de la semaine. Le déménagement en urgence de la jeune femme - qui sera dans un premier temps hébergée par Manon Marsault et Julien Tanti - n'est pas vu d'un très bon oeil. Certains internautes l'accusent d'avoir menti sur son agression.

À bout et très énervée, Maeva Ghennam a pris la parole sur Snapchat lundi 16 novembre 2020 pour mettre les choses au clair. "Je me fais agresser devant chez moi, la police balance mon adresse, je suis devenue parano, je fais des cauchemars... Et vous osez dire que c'est orchestré pour que j'aille à Dubaï ?! Vous êtes des malades mentaux ! Allô, j'ai acheté ma maison il y a un an et elle est en plein travaux. Je suis en train de payer des travaux et ça coûte super cher. Je suis en train de me faire un dressing de malade... Vous croyez que j'ai envie de déménager, de changer de vie, de laisser ma mère toute seule, ma famille toute seule ? Pas du tout, je n'ai pas envie de déménager, j'étais bien chez moi", se défend-t-elle.

Vous attendez un meurtre ?

La Marseillaise ne cache pas avoir du mal à envisager de laisser sa maman : "Ma mère est en pleurs tous les jours depuis qu'elle sait que je vais déménager. Elle est en dépression." Malheureusement, après avoir été cambriolée à plusieurs reprises, Maeva pense qu'elle doit partir. "Vous croyez que j'ai besoin d'orchestrer un braquage pour emménager à Dubaï ? Si j'avais envie d'y aller, j'y serais allée que ça vous plaise ou pas. Là je fais des cauchemars, je ne suis pas bien, je me suis fait braquer à mon domicile, je ne mange plus, je ne me sens pas en sécurité chez moi et dans mon pays. Je change de pays pour la sécurité. (...) Je fais ce que je veux de ma vie à 23 ans quand même ! La police a balancé le scoop et veut balancer mon adresse donc je pars pour mon bien-être ! Vous attendez quoi ? Un meurtre ? Vous êtes des grands malades !"

Pour rappel, Maeva Ghennam a été agressée alors qu'elle rentrait chez elle. Frappée par trois hommes, dépouillée et menacée d'un couteau sous la gorge, elle a cru mourir. Pour ne rien arranger, l'un des policiers en charge de l'affaire aurait révélé ce "scoop" au blogueur Aqababe et aurait proposé de dévoiler l'adresse et le numéro de téléphone de sa mère contre rémunération.