Maeva Ghennam agressée à l'arme blanche : détails de sa "violente" agression et 1res nouvelles

Maeva Ghennam, qui a pourtant l'habitude de voir la vie en rose en toutes circonstances, ne va pas bien en ce moment. Jeudi 12 novembre, La Provence a révélé que la candidate emblématique des Marseillais (W9) avait été agressée devant chez elle, dans le 11e arrondissement de Marseille. Face à l'inquiétude de ses fans, son agent a donné de ses nouvelles sur les réseaux sociaux.

C'est en 2018 que Maeva Ghennam a fait son arrivée dans la famille des Marseillais, lors du tournage en Australie. Et très vite, elle s'est imposée grâce à son physique de rêve et son caractère bien trempé. La jeune femme de 23 ans est, dans toutes ses saisons, au coeurs d'histoires d'amour et de disputes. Sur les réseaux sociaux, elle a donc vu son nombres d'abonnés grimper au fil des saisons et son train de vie changer. Un quotidien qu'elle partage tous les jours sur Snapchat. Mais depuis deux jours... rien. De quoi susciter l'inquiétude.

Et il y avait de quoi puisqu'en début de soirée, La Provence a révélé que Maeva Ghennam avait été agressée, alors qu'elle s'apprêtait à monter dans sa voiture. Selon nos confrères, elle a été victime d'une agression "particulièrement violente". Elle aurait été dépouillée de son téléphone portable ainsi que de sa Rolex qu'elle portait au poignet. Une enquête serait en cours à la division Sud.

Magali Berdah donne des nouvelles de Maeva Ghennam

Si depuis, Maeva Ghennam ne s'est pas encore exprimée directement, elle a demandé à son agent Magali Berdah de donner de ses nouvelles afin de rassurer ses fans. "Physiquement elle va bien, elle est en lieu sûr. Je vous confirme qu'elle a été agressée, hier soir, par des individus devant chez elle, à l'arme blanche. Donc autant vous dire que psychologiquement elle est vraiment traumatisée. Pour le moment, elle ne peut pas s'exprimer", a-t-elle indiqué. Et d'ajouter que l'ex de Greg est une "guerrière" et qu'elle se relèvera de ce drame. "Là elle est encore sous le choc, mais ce que je peux vous dire déjà c'est que ce qui l'a beaucoup affectée, c'est de voir la manière dont les informations sur son agressions ont été divulguées. Nous, ses proches, on l'a su sur les réseaux sociaux parce que ça vient de sources policières. Elle s'est sentie doublement agressée parce que la source a un peu dit tout et n'importe quoi. C'est son intimité, il faut la respecter. A ce niveau là, des procédures vont être entamée. On a la meilleure avocate de France pour l'aider", a-t-elle conclu.

C'est donc un nouveau coup dur pour Maeva qui, en mai dernier, avait été victime d'un cambriolage.