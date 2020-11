Carla Moreau, Kevin Guedj, Maeva Ghennam pas très généreux : leur nouveau projet "honteux"

Depuis plusieurs jours maintenant, Carla Moreau, Kevin Guedj, Maeva Ghennam, Paga Neuron et Greg Yega font la promotion d'un projet bien mystérieux sur Instagram. Ensemble, la joyeuse bande de Marseillais a monté un compte intitulé Ceux de Marseille où seulement une poignée de photos est disponible. Sur les images, ils apparaissent tous en tenu aux couleurs de Noël annonçant une grande surprise à venir. Un seul indice a au départ été partagé, laissant penser à une initiative à but caritative. "On partage. On se tient la main. On s'entraide", est-il écrit sous un logo représentant une main avec au centre, un coeur.

Et en effet, lundi 9 novembre 2020, dans la soirée, leurs fans ont pu enfin découvrir ce qu'il se cachait derrière autant de teasing. Carla Moreau et ses célèbres fratés ont décidé de concocter leur propre calendrier de l'Avent ! Derrière chaque case qui mènera aux fêtes de fin d'année se cachera du chocolat au lait. En seulement quelques minutes, le site officiel pour se procurer le produit a été saturé par les visites, poussant l'équipe à repousser son lancement. Le succès est donc à prévoir.

Pourtant, les internautes ne sont pas tellement ravis de ce projet et pour cause, le calendrier est proposé au prix de 24,90€. Il a également été précisé que, pour chaque calendrier vendu, 1 centime sera reversé à l'association World Vision qui oeuvre contre l'épidémie de coronavirus. Un geste qui apparaît bien peu généreux sur la Toile. "Les gens faites un don de 20€ à l'asso de votre choix et achetez vous du Milka vous serez bien plus généreux que ces rapias !", "Seulement 1 centime de reversé ?? Vous n'avez honnêtement pas les moyens de donner plus de 1 centime par vente ? Ça me rend dingue", "Le reste c'est pour le foutre dans vos poches ?! Vous n'avez pas honte !!", "C'est vraiment radin, on peut pas vraiment dire que c'est fait avec le coeur", "Mais vous n'avez pas honte franchement. Vous vous foutez de la gueule de qui, à la limite 1€ mais un centime..." D'autres espèrent qu'il s'agissait là d'une erreur et que les Marseillais comptent en vérité reverser 1€ et non pas 1 centime. "J'espère qu'ils ont change et mis 1€ parce que là c'est vraiment ridicule". Réponse prochainement...