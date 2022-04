Neymar en couple avec une bombe : Bruna Biancardi officialise enfin leur relation !

Cela fait maintenant plusieurs mois que la rumeur enfle et c'est désormais officiel, Neymar et Bruna Biancardi sont bel et bien en couple. L'attaquant du Paris Saint-Germain vit une saison très contrastée avec le club de la capitale. Piteusement éliminé face au Real Madrid de Karim Benzema en Ligue des champions, le Brésilien de 30 ans est la cible des critiques des supporters pour son hygiène de vie et ses blessures à répétition. Bien revenu ces derniers temps, il a pu fêter le 10e titre de champion de France du PSG le week-end dernier en organisant une belle fête à son domicile avec tout l'effectif.

Une belle journée de célébrations pour le coéquipier de Messi et Mbappé qui est connu pour aimer faire la fête. Père du petit Davi Lucca (10 ans), Neymar est un homme plutôt secret sur sa vie privée, mais depuis le début d'année, il se montre très proche de Bruna Biancardi et la rumeur d'une relation s'est vite répandue. Hier, la jeune femme de 27 ans a mis un terme aux spéculations en officialisant sa relation avec son compatriote. Sur son compte Instagram, où elle est suivie par plus de 1,1 millions d'abonnés, la bombe brésilienne a publié une photo d'elle et Neymar lors de cette belle fête organisée pour fêter le titre des parisiens.

Bruna Biancardi in love de Neymar

Sur la photo on voit Bruna Biancardi et son nouveau chéri côte à côte sur un canapé et leur complicité ne laisse plus de place au doute. L'influenceuse ajoute en commentaire : "love you", pour déclarer son amour à la star du foot. Ce dernier n'a pas tardé à réagir en répondant par un emoji coeur rouge et montrer qu'il est lui aussi très amoureux de sa nouvelle conquête. Une annonce qui a visiblement beaucoup plu aux internautes puisque la publication a déjà récolté plus de 1 million de likes en moins de 24 heures. Le Brésilien n'a d'ailleurs pas hésité à partager la publication dans sa story pour que le message passe au plus grand nombre.