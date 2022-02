Neymar fait la fête avec sa nouvelle conquête et une autre star du PSG

Neymar a enfin fait son grand retour avec le Paris Saint-Germain, au moment où le club de la capitale en avait le plus besoin. Face au Real Madrid de Karim Benzema, le Brésilien a pu rejouer après plus de 3 mois d'absence, permettant par une subtile talonnade à Kylian Mbappé de marquer le but de la victoire. Un retour important pour le joueur qui a fêté ses 30 ans et qui a souvent été blessé depuis son arrivée au PSG. Après cette belle victoire, les coéquipiers de Lionel Messi avaient rendez-vous à Nantes samedi dernier et ils ont reçu une véritable leçon avec une défaite 3 buts à 1 et un penalty raté par Neymar.

Une belle claque qui n'a visiblement pas empêché le Brésilien de pratiquer l'une de ses activités favorites, les soirées parisiennes. S'il n'a rien officialisé pour le moment, le père de Davi Lucca est très proche d'une certaine Bruna Biancardi, une magnifique influenceuse brésilienne qui passe beaucoup de temps à Paris avec lui en ce moment. D'ailleurs, la jeune femme était une nouvelle fois avec Neymar dimanche soir si l'on en croit les stories publiées sur son compte Instagram. Suivie par plus de 707 000 abonnés, la jolie brune de 27 ans a partagé une photo sur laquelle on la voit très complice au côté du footballeur, hilare dans une veste jaune flashy.

Soirée avec Verratti et sa femme

Mais ce ne sont pas les deux seules personnes présentes sur la photo puisqu'à côté d'eux, on retrouve un autre couple bien connu des suiveurs du PSG. Le génial italien Marco Verratti est de la partie, tout comme sa femme Jessica Aidi. La soirée avait l'air de bien se passer puisqu'on sent que l'atmosphère est très bonne et Bruna confirme d'ailleurs l'amitié grandissante entre eux. "J'adore ce couple", écrit-elle en haut de la photo.

De nouveau au côté de Bruna Biancardi, Neymar semble donc très heureux en sa compagnie ces derniers temps et les défaites de son club ne l'empêchent toujours pas de sortir pour profiter de la vie parisienne !