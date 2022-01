Neymar papa à 19 ans : rares confidences sur son fils Davi Lucca

C'est l'un des footballeurs les plus populaires de la planète, mais l'on sait finalement assez peu de choses sur Neymar. Fort de 168 millions d'abonnés sur Instagram, le Brésilien de 29 ans est adulé partout dans le monde pour ses dribbles et son style inimitable. Si la période n'est pas la plus heureuse actuellement, lui qui est blessé depuis de nombreuses semaines, la star du PSG continue de faire parler de lui sur et en dehors des terrains. Le coéquipier de Messi et Mbappé est d'ailleurs le sujet d'un documentaire à venir sur Netlfix, Neymar, le chaos parfait.

Dans cette série documentaire en trois parties, Neymar a décidé de se dévoiler comme rarement il l'a fait dans le passé. Arrivé en Europe très jeune, le Brésilien est un modèle de précocité. À seulement 19 ans, il était déjà père d'un petit garçon nommé Davi Lucca. Une nouvelle qui a complètement déboussolé le joueur et fait les choux gras de la presse brésilienne. Une nouvelle qui aurait pu bouleverser la carrière du joueur, mais comme il l'explique dans le documentaire, il a pris la chose avec optimiste. "Faut pas se soucier des gens qui vous jugent où de ce que les autres pensent de vous. Je crois en moi et c'est tout, c'est comme ça que je vis ma vie, c'est ce que j'ai appris et c'est ce que j'essaie d'enseigner à mon fils", raconte-t-il.

Ça a été notre première crise familiale, mais c'était aussi une crise professionnelle

Neymar a donc assumé son rôle de père sans se défiler, même si tout n'a pas été simple. "Il a mis une fille enceinte, ça a été notre première crise familiale, mais c'était aussi une crise professionnelle car son image était en jeu", raconte le père du joueur qui est également son agent. Un paternel qui a su lui prodiguer les bons conseils quand le très fêtard Neymar en a eu besoin. "Je lui ai dit, tu as touché cette fille, ok, voilà, c'est facile de s'occuper d'un enfant, vraiment facile. Avoir une famille est moins difficile quand on a de l'argent. (...) C'est pas grave, tu n'auras qu'à travailler un peu plus. Maintenant, il faut penser à ton héritage", ajoute son père.