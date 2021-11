Neymar victime d'un nouveau coup dur : "Je reviendrai meilleur et plus fort"

Cela commence à devenir une triste habitude, mais lorsque les téléspectateurs ont vu Neymar sortir sur une civière dimanche 28 novembre, il y avait comme un sentiment de déjà vu. Le génial brésilien, arrivé au Paris Saint-Germain en 2017, a créé une véritable révolution au sein du club. Immense star de son sport, le joueur de 29 ans était censé mener les parisiens vers les cimes du football européen, mais force est de constater que depuis sa venue, le résultat n'est pas celui escompté... Hygiène de vie douteuse et nombreuses sorties mondaines, Neymar ne fait pas forcément tous les efforts que demande le sport de haut niveau, mais parfois, le sort s'acharne.

Victime d'une énorme entorse à la cheville sur le terrain de Saint-Étienne hier, le Brésilien s'est sévèrement blessé. En pleurs, il a été évacué du terrain par les soigneurs et on l'a vu en béquilles à la fin du match. Une nouvelle terrible blessure pour le coéquipier de Messi et Sergio Ramos, qui devrait être absent des terrains pour plusieurs semaines. Très déçu après la rencontre, Neymar s'est emparé de son compte Instagram pour partager sa tristesse avec ses 166 millions d'abonnés, mais il a tout de même conclu sur une note positive. "Malheureusement, ces contretemps font partie de la vie d'un athlète. Maintenant, il n'y a plus qu'à lever la tête et avancer. Je reviendrai meilleur et plus fort", déclare-t-il.

Les stars du sport au chevet de Neymar

Le Brésilien a accompagné ce message fort de plusieurs photos dont une où l'on peut voir sa cheville se tordre, puis le joueur au sol hurlant de douleur. Une publication qui a énormément fait réagir ses fans qui sont déjà plus de 6,6 millions à l'avoir liké. Les stars du sport n'ont pas hésité à lui envoyer un petit message d'encouragement, à l'image de ses coéquipiers Kylian Mbappé ou Marco Verratti. Mais cela va au-delà du football puisque le nouveau champion du monde de moto Fabio Quartararo ou le pilote de F1 Pierre Gasly lui ont également laissé un gentil mot, tout comme la superstar du basket Giannis Antetokounmpo et le Français Rudy Gobert.