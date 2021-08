Neymar s'éclate (trop?) en vacances et inquiète les supporters...

Tous les sportifs ne sont pas aux Jeux Olympiques de Tokyo en pleine compétition. Certains profitent de vacances bien méritées après une longue saison, à l'image de Neymar, dont on connaît le penchant pour la fête. Le joueur brésilien de 29 ans n'est pas encore à Paris avec ses coéquipiers Kylian Mbappé et Sergio Ramos, mais bien du côté de l'Espagne. Le grand copain de Messi profite de ses derniers jours de farniente au large d'Ibiza sur un yacht de luxe.

Alors que le PSG a subi sa première défaite de la saison du côté de Tel Aviv dimanche dernier, Neymar était bien loin de toute considération sportive hier, puisqu'il profitait d'une journée ensoleillée dans les Baléares, entouré par de nombreux amis. Verre à la main, lunettes sur le nez et cheveux peroxydés, le brésilien, victime d'un cambriolage récemment, semble heureux de ses vacances après une saison forte en émotion qui s'est achevée il y a un peu plus de trois semaines lors d'une défaite en finale de Copa America face à l'Argentine.

Un physique qui fait débat

Si le joueur profite au maximum de ses moments de détente en mangeant, en buvant et en s'amusant dans l'eau avec ses proches, les photos sorties dans les médias ont quelque peu agacé les suiveurs du Paris Saint-Germain. En cause, le physique du joueur, connu pour ses nombreuses blessures. Pour certains, le brésilien s'est bien laissé aller pendant ces dernières semaines et sa conduite n'est pas forcément en adéquation avec son salaire mirobolant et les exigences du haut niveau. Le journaliste spécialisé foot de RMC Daniel Riolo, en couple avec Géraldine Maillet, a commenté une photo du joueur qui a récemment prolongé à Paris. "Incroyable comme il ressemble à Neymar !!", écrit-il tout en second degré, le brésilien étant souvent pointé du doigt pour son hygiène de vie pas toujours irréprochable.