Neymar accusé d'avoir forcé une femme à lui faire une fellation : "Je ne la connais même pas"

Il n'aura pas perdu de temps avant de se défendre. Nike affirmait le vendredi 28 mai 2021 avoir rompu son partenariat avec Neymar car la footballeur aurait refusé de coopérer à une enquête interne menée par la marque après qu'une employée l'a accusé de l'avoir agressée sexuellement. Piqué au vif, le joueur du PSG a posté dans la foulée un long message sur son compte Instagram, dans lequel il juge les accusations "absurdes".

Dans son message, Neymar déclare ne même pas connaître sa prétendue victime : "Affirmer que mon contrat a été résilié parce que je n'ai pas contribué de bonne foi à une enquête est absurde et mensonger. Je ne savais rien (...) personne ne m'a rien dit" sur 'cette affaire'. On ne m'a pas donné l'opportunité de me défendre. On ne m'a pas donné l'occasion de savoir qui était cette personne prétendument offensée. Je ne la connais même pas. Je n'ai jamais eu aucune sorte de relation ou contact avec cette personne".