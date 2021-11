Rudy Gobert pète un plomb : la star du basket s'énerve et se bat en plein match !

Arrivé en NBA sur la pointe des pieds en 2013, Rudy Gobert est devenu au fil des années l'une des attractions de la ligue. Véritable phénomène physique, le pivot de 2,16 mètres est l'une des deux stars de son équipe, le Jazz d'Utah. Désigné à trois reprises meilleur défenseur de la ligue, il est connu pour ses contres spectaculaires et il n'hésite pas à aller au contact pour le bien de son club. C'est d'ailleurs ce qu'il s'est passé une fois de plus hier soir face aux Pacers d'Indiana, sauf que ce coup-ci, les choses ont complètement dérapées...

Au duel depuis le début du match avec Myles Turner, les deux joueurs ne se sont pas fait de cadeaux, loin de là. Alors que le basketteur français de 29 ans part au dunk, il subit un contre très limite de la part de son opposant. L'action se poursuit sans qu'aucune faute ne soit sifflée, et c'est là que tout bascule. Après être tombé en entraînant son adversaire dans sa chute, Rudy Gobert se relève rapidement et reçoit un coup par derrière de son opposant. Le sportif qui a eu une drôle d'histoire avec le covid perd alors ses nerfs et décide d'attraper violemment Myles Turner.

Si on me cherche, je suis facile à trouver, très facile

Il n'en fallait pas plus pour déclencher un début de bagarre générale entre les deux formations. Les coéquipiers de l'ancien partenaire de Tony Parker en Bleu viennent à sa défense et les joueurs s'affrontent pendant quelques instants. Heureusement, plus de peur que de mal, mais résultat des courses, quatre joueurs exclus, dont Rudy Gobert ! Après la rencontre, le Français s'est expliqué sur son agissement devant les médias. "Je ne me battrai jamais sur le terrain. Mais si on me cherche, je suis facile à trouver, très facile", explique-t-il, avant d'indiquer qu'il ne serait pas contre régler ses comptes une bonne fois pour toute de temps en temps : "S'ils (ndlr : les autres joueurs) veulent faire plus, alors qu'on le fasse hors du terrain, sans sécurité, comme des hommes. Sur le terrain, c'est bien pour les caméras mais on sait qu'en deux secondes, vingt types de la sécurité vont intervenir".