Giannis Antetokounmpo papa : la star des Bucks en extase devant son fils

"I am my father's legacy" (littéralement "je suis l'héritage de mon père"), proclame en bio de son compte Instagram Giannis Antetokounmpo. Un postulat qui a pris depuis quelques jours encore plus de sens : endeuillé en 2017 par la disparition brutale de son père Charles, victime à 54 ans d'une cardiaque fatale, le prodigieux ailier fort des Milwaukee Bucks en NBA est devenu papa à son tour.

"Ma reine, tu m'as offert le plus beau cadeau que la vie ait à offrir", s'émerveillait encore mardi 18 février 2020, huit jours après la naissance de leur petit garçon, le basketteur grec de 25 ans en publiant sur son compte Instagram une magnifique photographie de sa compagne de longue date, Mariah Riddlesprigger, prise vers la fin de sa grossesse. Le couple a accueilli le 10 février un petit homme qui porte les prénoms Liam et Charles (hommage évident à son défunt grand-père).

Pièce maîtresse de son équipe, Giannis Antetokounmpo avait été dispensé "pour raisons personnelles" de participer au match des Bucks à domicile contre les Sacramento Kings pour pouvoir assister à la naissance de son premier enfant, qu'il avait annoncée par la suite sur Twitter, quelques heures après avoir diffusé sur TikTok une vidéo de Mariah dans sa blouse d'hôpital, attendant la délivrance : "Liam Charles Antetokounmpo est là", avait-il simplement écrit, avec un grand coeur rouge, en publiant une première photo du bébé sur laquelle son visage était dissimulé derrière un emoji.

Le MVP (meilleur joueur) de la saison régulière passée a utilisé le même stratagème ce 19 février 2020, postant au réveil dans sa story Instagram une nouvelle photo de son fils : "Mon garçon grandit", s'enorgueillit-il avec un emoji biceps ! S'il suit les traces de son illustre père, Liam n'a pas fini de grandir : Gianni culmine à 2,11 m !