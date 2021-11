Sergio Ramos et sa femme Pilar : toutes les plus belles photos de leur magnifique mariage

Ce fastueux mariage avait défrayé la chronique en Espagne ! Les médias ibériques s'étaient enthousiasmés pour l'union de ce couple, pour la magnifique robe portée par Pilar et pour les prestigieux invités présents. Sergio Ramos avait notamment convié David et Victoria Beckham, ses collègues du Real Madrid de l'époque, dont le gardien de but Keylor Navas (aujourd'hui au PSG), les Croates Luka Modric et Mateo Kovacic, ainsi que ses anciens rivaux du Barca et partenaires en sélection nationale, Sergio Busquets et Jordi Alba.

Tous les 15 juin, Sergio et Pilar revivent cette journée mémorable et partagent leur sentiment de nostalgie. Naturellement, la jolie brune et leurs quatre garçons Sergio, Marco, Alejandro et Máximo Adriano (7, 6, 3 ans et 16 mois) ont suivi l'athlète lors de son arrivée au Paris Saint-Germain.