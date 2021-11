Sergio Ramos : Sa femme Pilar sexy pour sa "muscu" et en français s'il vous plaît !

C'est l'un des plus grands coups de ce mercato estival, mais pour le moment, la bonne affaire ressemble plutôt à un énorme couac. Arrivé en provenance du Real Madrid où il a construit sa légende, Sergio Ramos a signé au Paris Saint-Germain cet été pour y amener toute son expérience et son aura. Considéré comme l'un des meilleurs défenseurs centraux de tous les temps, l'Espagnol de 35 ans a vécu des débuts compliqués depuis sa folle arrivée. Constamment blessé, il n'a pour l'heure pas disputé une seule rencontre avec le PSG et les dirigeants, comme les supporters, commencent à se poser des questions sur sa forme physique...

Si les choses semblent compliquées pour lui, sa femme en revanche a l'air de bien se plaire depuis son arrivée dans la capitale. La magnifique Pilar Rubio, actrice et journaliste de 43 ans, ne se laisse pas abattre par les coups du sort qui touchent son compagnon. Très populaire sur les réseaux sociaux, la brune aux yeux bleus est suivie par 6,7 millions d'abonnés sur son compte Instagram. Elle n'hésite pas à partager des moments de sa vie et c'est exactement ce qu'elle a fait hier en postant un selfie dans la glace depuis son immense salle de sport. "Faire de la muscu !!!", écrit-elle en français dans le texte.

Pilar Rubio au top de sa forme

Une belle manière de montrer son intégration à la culture française pour Pilar Rubio qui apparaît plus en forme que jamais sur la photo. Dans un ensemble bleu foncé moulant, on peut rapidement se rendre compte qu'elle est au top de sa forme. Sur la photo, on peut également voir l'un des quatre garçons qui semble bien s'amuser aux côtés de sa mère. Les internautes ont beaucoup aimé cette publication puisqu'elle a déjà été liké près de 100 000 fois. Son mari a été l'un des premiers à la commenter en envoyant une série d'emojis coeur rouge et des flammes pour montrer tout son amour et encourager sa femme pendant sa séance de sport.