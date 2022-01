Neymar en couple ? Le Brésilien très proche de Bruna Biancardi, une belle influenceuse...

La carrière de Neymar au Paris Saint-Germain a été ponctuée de nombreuses déceptions, notamment dues à ses fréquentes blessures. Souvent absent des grands rendez-vous avec le club de la capitale en raison de problèmes physiques, le génie brésilien n'est pas le joueur le plus fiable malgré tout son talent. Avec l'arrivée de son grand ami Messi, le PSG compte désormais une attaque de rêve si l'on ajoute Kylian Mbappé mais pour le moment, les trois ont très peu joués ensemble. Obligé de suivre les matchs des tribunes, le footballeur de 29 ans est de plus en plus accompagné d'une très jolie brune connue sous le nom de Bruna Biancardi.

Et la belle brésilienne ne semble pas laisser indifférent la star du foot. Samedi dernier pour le match de Paris face à Brest, les deux compatriotes étaient une nouvelle fois côte à côte dans les tribunes du Parc des Princes. Si les deux n'ont pour l'heure pas réellement officialisé leur relation, il y a des signes qui ne trompent pas. Après la rencontre, sur son compte Instagram où il est suivi par plus de 168 millions d'abonnés, Neymar a partagé un selfie en story qui laisse peu de place au doute. Sur la photo en noir et blanc, on peut voir Bruna et le joueur parisien très complice, joue contre joue et leur complicité semble cacher une forte affection entre eux.

Mais alors qui est cette fameuse Bruna Biancardi dont tout le monde parle au Brésil depuis qu'elle s'est rapprochée de l'idole du pays ? Influenceuse aux 621 000 abonnés sur Instagram, la bombe brésilienne de 27 ans qui semble partager son temps entre son pays natal et Paris où elle passe beaucoup de temps avec Neymar.