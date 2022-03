Neymar trop gros fêtard ? Sa bande de potes pointée du doigt par une proche

Cela fait maintenant plus de 4 ans que Neymar a posé ses valises dans la capitale et force est de constater que le bilan de son arrivée au Paris Saint-Germain est bien loin d'être satisfaisant. Plombé par des blessures aux moments cruciaux de la saison, le génial brésilien semble avoir perdu de sa superbe au fil des saisons. Devenu cette année la troisième star du club derrière Lionel Messi et Kylian Mbappé, il semble avoir de plus en plus de mal à faire la différence sur le terrain. Dernière preuve en date avec sa prestation plus que terne face au Real Madrid la semaine dernière et une nouvelle élimination invraisemblable pour le club parisien.

S'il fait désormais beaucoup plus parler de lui en dehors des terrains, Neymar semble avoir perdu le soutien d'une bonne partie des supporters du PSG. En couple depuis quelque temps avec une bombe brésilienne, le footballeur de 30 ans est devenu le symbole de tous les maux du club et beaucoup lui reprochent de mener une vie dissolue et loin des standards du plus haut niveau pro... Une personnalité de son entourage s'est exprimée sur le sujet auprès du journal Le Parisien et, selon elle, les gens ont une image erronée du joueur. "Ce sont surtout ses potes qui sont de purs fêtards. Il est clair qu'ils ne le tirent pas vers le haut en termes d'hygiène de vie", lâche-t-elle.

Lui, en général, reste assez soft et assez sobre en soirée

Toujours accompagné de la même bande d'amis - qui se font appeler les "Toiss" - soit cinq hommes de la même génération que lui, Neymar aime faire la fête et ne s'en cache pas. Seulement, il connaît ses limites et sait quand s'arrêter si l'on en croit cette même personne. "Lui, en général, reste assez soft et assez sobre en soirée", assure-t-elle.

Loin de l'image que certains veulent bien lui coller, Neymar serait donc plutôt sage dans sa vie privée si l'on en croit cette personne de son entourage. Présent lors de la dernière Fashion Week, l'attaquant s'est rapidement accommodé aux charmes de la vie parisienne et visiblement ses amis l'ont imité !