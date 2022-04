Neymar alcoolisé à l'entraînement ? Il répond cash à Daniel Riolo, qui en remet une couche...

Ce n'est certainement pas la meilleure saison de Neymar depuis son arrivée au Paris Saint-Germain en 2017 et cela inquiète les suiveurs du club. Arrivé après un transfert tonitruant de plus de 220 millions, en faisant le joueur le plus cher de la planète, le Brésilien de 30 ans avait une sacrée pression sur les épaules. Aujourd'hui, le bilan sportif est plus que mitigé si l'on regarde les statistiques individuelles et le bilan du club depuis qu'il est là. Malgré les arrivées de Kylian Mbappé et de son grand copain Lionel Messi, l'attaquant a du mal à retrouver son meilleur niveau et ses prestations lors de la débâcle face au Real Madrid interrogent.

Journaliste avisé et suiveur du PSG, Daniel Riolo a lâché une petite bombe il y a quelques jours de cela concernant le père de Davi Lucca. "Neymar ne s'entraîne plus. Il lui arrive d'arriver à l'entraînement dans un état lamentable, pas en mesure de s'entraîner, limite alcoolisé. Neymar en est à un stade où il est dans la vengeance", balançait-il dans l'After foot, sur RMC. Une révélation qui, si elle s'avère véridique, pourrait faire beaucoup de mal à Neymar, déjà suffisamment tancé par les supporters pour son style de vie assez éloigné des standards des joueurs professionnels.

Après cette attaque en règle, le coéquipier de Sergio Ramos et Achraf Hakimi a répondu sur le terrain avec un très bon match contre Lorient le week-end dernier, mais également sur les réseaux sociaux. Publiant un de ses buts dans sa story, il y a ajouté une petite phrase visant directement le compagnon de Géraldine Maillet. "J'étais bourré, c'est pour ça que ça marché... comme ils disent ici", écrit-il en commentaire, ajoutant une multitude d'emojis pleurant de rire.

Sa réponse franchement... minable

Suite à la reprise de cette séquence par un internaute sur Twitter, Daniel Riolo en a profité pour reprendre de volée le comportement du Brésilien. "La seule réponse valable c'est quand il fera plus de 50% des matches, qu'il sera bon en LDC et qu'il s'entraînera correctement... Là, c'est un joueur que plus personne ne veut à part une poignée de faux supporters du PSG à la tête vide... donc sa réponse franchement... minable", rétorque-t-il à Neymar par médias interposés.