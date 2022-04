Cyril Hanouna et Géraldine Maillet : Grosse mise au point après le clash dans Touche pas à mon poste !

La tension était à son comble mercredi 30 mars 2022 sur le plateau de Touche pas à mon poste . Alors qu'un débat animé au sujet des militants d'Eric Zemmour qui avaient scandé "Macron assassin", Géraldine Maillet et Cyril Hanouna s'étaient vivement accrochés. L'animateur et sa chroniqueuse avaient tenu des mots durs l'un envers l'autre, jetant un froid sur le plateau. Au lendemain de cette dispute, les voilà qui mettent les choses à plat et s'explique, toujours dans TPMP.

Rappelons que Cyril Hanouna avait qualifié sa chroniqueuse de "donneuse de leçons". "Respectez un peu les Français. Laissez-moi parler, vous êtes insupportable ! Les Français, ils font ce qu'ils veulent. Ils ne sont pas comme vous avec un salaire confortable, avec une très belle vie...", avait-il lâché, très agacé.

Une séquence sur laquelle il revient désormais. "C'est la vie, c'est en direct, il n'y a pas de montage ni de faux semblants. On se dit tout. Il y a trois jours, je disais que Géraldine Maillet était la meilleure chroniqueuse de Touche pas à mon poste, indique le trublion du PAF. Ça ne m'empêche pas de ne pas être d'accord avec elle sur plein de choses, comme hier." Un désaccord qui a mené à une dispute qui a chamboulé les téléspectateurs, mais aussi les autres chroniqueurs de l'émission.

La compagne du journaliste sportif Daniel Riolo s'est montrée encore échaudée jeudi 31 mars 2022 devant les caméras de C8. "J'ai trouvé que c'était très pénible, très désagréable, très violent, très agressif. Je ne suis pas du tout une victime ni une diva, juste une chroniqueuse, je suis là pour donner mon avis, déclare Géraldine Maillet. Je n'ai pas dit aux autres ce qu'ils doivent faire. Je n'ai pas du tout senti la famille de votre côté, j'ai trouvé qu'il y avait un côté harcèlement presque moral, un peu d'acharnement. (...) Il n'y avait pas de vanne hier, ce n'était qu'agressif." Des mots très durs qu'elle a par la suite tempéré face à la surprise de l'animateur et du reste de l'équipe de TPMP.

Un règlement de comptes qui s'est finalement bien terminé. En effet, Cyril Hanouna et Géraldine Maillet se sont fait un tendre câlin de réconciliation devant les applaudissements du public. Tout est bien qui finit bien, ouf !