Géraldine Maillet et son compagnon Daniel Riolo complices en soirée avec Bernard Montiel et Caroline Margeridon

"Quelle soirée ! Merci à tous d'avoir répondu présent pour cette soirée hommage / table ronde et dédicaces à l'occasion de la sortie de mon livre Jean-Pierre Bacri Le bougon gentilhomme avec @sandrafreeman.insta dans ce lieu extra et dingue qu'est @groundcontrolparis ! On a parlé de Jean-Pierre Bacri bien sûr, de théâtre, de cinéma, de littérature et de l'amour des mots justes... Les amis, les lecteurs, les amoureux du théâtre et les cinéphiles étaient réunis. C'était joyeux, un peu fou, drôle, émouvant et intense. Merci merci !", a écrit Valérie en légende des photos de la soirée-conférence-séance de dédicaces.

Elle ajoute ensuite : "Soirée hommage Jean-Pierre Bacri, Le bougon gentilhomme @editions_archipel, Round 2 (...) Les copains encore et toujours. Quelle chance d'avoir des amis aussi talentueux, brillants et drôles ! Et qui en plus répondent toujours présents ! Je les aime !"