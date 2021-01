Obsèques de Jean-Pierre Bacri : Jamel Debbouze et Mélissa Theuriau main dans la main

Discrètement, les proches de Jean-Pierre Bacri lui ont fait leurs adieux le 26 janvier 2021. Un peu plus d'une semaine après la mort du comédien et scénariste de 69 ans (des suites d'un cancer), ses obsèques se sont tenues à Paris, au cimetière du Père Lachaise. Au côté d'Agnès Jaoui, le couple formé par Jamel Debbouze et Mélissa Theuriau a fait une brève, mais non moins remarquée, apparition.

La mine grave derrière leurs masques, l'humoriste et la journaliste sont arrivés bras dessus bras dessous. Les parents de Léon et Lila (12 et 9 ans) ont retrouvé sur place plusieurs connaissances, avant d'échapper aux quelques regards indiscrets. Jamel Debbouze et Jean-Pierre Bacri s'étaient donné la réplique dans la comédie dramatique Parlez-moi de la pluie, co-écrite et réalisée par Agnès Jaoui en 2008.

Quelques années plus tard, Jean-Pierre Bacri et Agnès Jaoui s'étaient montrés critiques envers leur ami Jamel Debbouze, après une blague qu'ils avaient jugée "lamentable" lors des César en 2013. Avec la complicité d'Antoine de Caunes, alors maître de cérémonie, le fondateur du Jamel Comedy Club avait en effet interrompu le discours d'un lauréat qui évoquait la précarité des intermittents du spectacle.