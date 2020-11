Mélissa Theuriau et Jamel Debbouze : Léon et Lila en pyjama, ils ont bien grandi !

Le 20 novembre 2020, Melissa Theuriau a partagé une rare photo de ses enfants sur Instagram. Confortablement installés dans leur canapé, on découvre Léon (11 ans) et Lila (9 ans) en pleine lecture de la nouvelle bande-dessinée de l'humoriste et acteur Malik Bentalha, C'est la récré. Visiblement absorbés par leur ouvrage, les enfants de Mélissa et de Jamel Debbouze ont grandement apprécié l'histoire imaginée par Malik.

"BD validée mais lue beaucoup trop vite écris vite le tome 2 stp", écrit la journaliste de 42 ans en story. Très protectrice avec ses enfants, l'animatrice de Zone Interdite (M6) a également veillé à dissimuler leurs visages avec des émoticônes. Un cliché personnel posté symboliquement à la date de la Journée internationale des droits de l'enfant. Ce même jour, Melissa a aussi partagé des publications de Claire Hédon, "Défenseure des droits", dont l'une de ses citations : "À l'heure où les discours sur les enfants semblent très en vogue, la parole de l'enfant est étrangement absente".

Très engagée dans différentes organisations qui luttent pour la liberté, la journaliste de 42 ans a d'ailleurs récemment produit un documentaire choc sur les enfants maltraités. Baptisé Bouche cousue, ce reportage est disponible sur le site de la société de production de Melissa 416Prod. "416 Prod est née de l'envie d'explorer des sujets peu traités dans les médias. (...) Je me suis donné la possibilité d'aller observer de plus près tous les univers et personnes qui suscitent mon admiration, mon indignation aussi parfois. Donner le micro à ceux qui l'ont rarement, faire tomber quelques poncifs, voilà ce qui m'anime", explique Melissa sur son site.