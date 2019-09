Jamel Debbouze : Rare photo de ses enfants pour la rentrée

Comme 12,4 millions d'élèves, les enfants de Jamel Debbouze se sont replongés dans les intercalaires, les feuilles doubles à grands carreaux et autres cartables pour la rentrée des classes. Lundi 2 septembre 2019, le jeune Léon Ali, âgé de 10 ans, et sa petite soeur, Lila Fatima (7 ans), se sont donc mis en chemin, en direction de leurs classes respectives.

C'est en tout cas ce que l'on voit sur le photomontage de deux clichés dévoilés par leur papa, Jamel Debbouze, depuis son compte Instagram. La fillette arbore un joli sac à dos aux motifs licorne, avec une tresse nouée avec large chouchou rouge, qui semble assorti à son pull. Quant au petit Léon Ali, il porte simplement des baskets, un jean et un sweat (avec un cartable très coloré). "Bonne rentrée à tous !", a écrit l'humoriste de 44 ans en légende des photos.

De rares photos de ses deux enfants, qui ont attendri de nombreux amis et fans de Jamel Debbouze. "Je les kiff", a indiqué Kev Adams en section commentaires. "Le turfu", s'est réjouit le comique Bun Hay Mean. "On dirait Melissa à gauche et Jamel à droite", "Ton fils il est plus grand que toi Jamel", "Qu'ils ont grandi ! Bonne rentrée à eux", peut-on encore lire sous sa publication. Seule inconnue au tableau : on ne sait pas qui a accompagné qui. Mélissa Theuriau, productrice et épouse du comique, n'a rien dévoilé de cette rentrée des classes toute particulière sur son compte Instagram.