Jamel Debbouze et Mélissa Theuriau : leur fille est une véritable héroïne

La suédoise Greta Thunberg n'est pas le seul jeune visage qui porte fièrement les couleurs de l'activisme écologique. Âgée de 7 ans, la fille de Jamel Debbouze et de Mélissa Theuriau compte elle aussi faire la différence. C'est ainsi que Lila a rejoint le mouvement qui fleurit actuellement sur les réseaux sociaux intitulé Fill The Bottle. Le principe est tout simple. Il faut partir en excursion, équipé d'une bouteille vide, et la remplir peu à peu avec les mégots de cigarettes croisés au sol. Un défi qu'elle a relevé les doigts dans le nez - et les mains protégées par des gants en plastique.

Sur son compte Instagram, Jamel Debbouze s'est montré particulièrement fier de sa fille. Tout en camouflant son visage, l'humoriste a partagé une photographie où l'on aperçoit Lila portant glorieusement en main son butin. "Bravo ma fille, écrit-il, je kiffe l'idée de ce challenge !" A l'origine de cette initiative, un certain Captain D. Cook qui a tenté d'être utile à la planète... sans se douter qu'il allait être suivi par de nombreux internautes. "En vrai les gars, il faudrait lancer un challenge avec un hashtag, expliquait-il. On prend tous une bouteille et on se communique le temps qu'on a mis à la remplir. Certes, ce n'est pas grand-chose, mais si tout le monde le fait cela pourrait donner quelque chose de cool." Pari réussi.