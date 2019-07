Jamel Debbouze et Mélissa Theuriau : Amoureux dans un "hôtel" très spécial

Cet été, Jamel Debbouze (44 ans) et Mélissa Theuriau (41 ans) ont décidé de s'octroyer une petite pause à la campagne. Samedi 20 juillet 2019, la maman de Léon (10 ans) et Lila (7 ans) a partagé des photos privées de leur weekend romantique dans sa story. Sur la première image, on découvre Mélissa un verre à la main qui enlace son mari puis sur la seconde leur "hôtel" très spécial. En effet, le couple semble s'être décidé à tester une nuitée en cabane pour être en totale immersion avec la nature. Elle écrit : "Ma cabane rêvée au fond des bois". En fond sonore, la journaliste choisit la musique douce de Petit Biscuit, Sunset Lover.

Une pause bien méritée

Actuellement au cinéma avec Le Roi Lion - il est la voix française de Timon - Jamel Debbouze s'est produit le 18 juillet dernier au festival des Vieilles Charrues, le jour de l'ouverture. Un show en demi-teinte comme l'a rapporté Ouest-France, notamment marqué par le départ de l'humoriste un quart d'heure plus tôt que prévu. La dernière fois qu'il s'y était produit remonte à 2006, la même année que Johnny Hallyday, Diam's ou encore Placebo. Un retour très attendu pour l'humoriste du Jamel Comedy Club.

Après deux ans de tournée avec son spectacle Maintenant ou Jamel (qui se terminera en décembre 2019), Jamel semble décidé à faire une pause dans sa carrière d'humoriste. Interrogé le 18 juin 2019 sur RTL, il expliquait : "J'arrêterai en décembre et je sais que je ne remonterai pas sur scène avant des années parce qu'il va falloir que je me régénère (...) Si je veux pouvoir surprendre, faut que je me surprenne moi-même et la meilleure manière c'est d'être en jachère." Selon certaines sources, Jamel voudrait désormais se consacrer pleinement au cinéma...