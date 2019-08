Mélissa Theuriau et Jamel Debbouze : L'éducation "à la dure" de Léon et Lila

Parents de Léon Ali (10 ans) et Lila Fatima Brigitte (7 ans), Mélissa Theuriau et Jamel Debbouze ont des enfants parfaits. Le 23 août 2019, la journaliste de 41 ans a partagé en Story une photo de ses enfants en train... D'étendre le linge. Très bien élevés, on les voit disposer avec la plus grande attention des vêtements sur un fil à l'aide de pinces à linge. La maman écrit, avec humour : "Début de rentabilité". Concernant l'éducation de leurs enfants, les parents ont à coeur de ne pas trop les privilégier.

Interrogé sur son fils, elle expliquait au magazine Femme Actuelle en 2012 : "Même s'il est gâté par la vie, je ne veux pas qu'il soit un enfant à part. D'ailleurs, je suis anticadeaux. Je veux qu'il connaisse les mêmes moments de manque ou d'ennui que son papa au même âge."

Des enfants responsables

Un peu plus tôt cet été, Lila a quant à elle surpris la Toile par son engagement pour la planète. Le 6 août 2019, Mélissa Theuriau a publié une photo de sa fille ralliée au mouvement écolo #FillTheBottle. Le but ? Remplir une bouteille vide de mégots de cigarettes trouvés dans la rue. On a ainsi découvert la petite fille d'à peine 7 ans en train de recueillir de nombreux mégots à l'aide de gants en plastique. Sa maman, très admirative, a écrit en légende : "Nos enfants ne lâchent rien eux". Son papa humoriste, également très fier, a de son côté partagé un second cliché de ce moment en sous-titrant : "Bravo ma fille, je kiffe l'idée de ce challenge !"