Melissa Theuriau, Jamel Debbouze et leurs enfants en vacances avec Bigflo

Le 12 août 2019, Melissa Theuriau (41 ans) a partagé une nouvelle photo de vacances sur son compte Instagram. En compagnie de son mari Jamel Debbouze (44 ans) et de leurs deux enfants, Léon Ali (10 ans) et Lila Fatima Brigitte (7 ans), la petite famille a un invité très particulier... Bigflo ! Seul sur un bateau avec la famille Debbouze... Sans Oli ! La journaliste écrit en légende de cette story : "We missed You" et cite Oli, le frère de Bigflo.

Bigflo sans Oli

De son côté, Oli (de son vrai prénom Olivio) est en vacances aux Baléares (Oui oui sans Bigflo). Sur Instagram, le jeune chanteur partage une vidéo où on le découvre dans une piscine avec plusieurs amis d'enfance. Il commente : "Une semaine avec les potes d'enfance... le bonheur." Jamais très loin, Bigflo a répondu à son jeune frère en écrivant : "Nos vacances sont bien mieux." Alors, un brin jaloux Florian ?

À partir de janvier 2020, les frères Toulousains vont débuter une tournée avec neuf dernières dates avant une pause dans leur carrière. Ils confiaient à Melty : "On ne sait pas du tout combien de temps va durer cette pause, on a besoin de se retrouver et de se reposer, pour la première fois on va se laisser porter par ce qu'on va vivre et voir où vont nous amener les recherches qu'on va faire dans la musique, dans ce qu'on va écrire, sans pression, sans deadline et ça, ça va être agréable dans le processus artistique."

Une pause qui sera l'occasion pour les deux frères de se retrouver (au sens propre comme au figuré).