Jamel Debbouze : Photos inédites de son fils Léon pour son anniversaire

Mardi 3 décembre 2019, un certain petit Léon fêtait son onzième anniversaire. C'est pour fêter cet heureux événement que son papa, Jamel Debbouze, a dévoilé plusieurs photos vintage depuis son compte Instagram. D'ordinaire discret sur sa vie privée, l'humoriste n'a pas résisté à partager ce moment de bonheur avec ses abonnés.

"Léon-Ali. 11 ans déjà... Je t'aime fiston", écrit-il simplement en légende de sa publication. Les fans de Jamel Debbouze ont donc pu découvrir deux rares photos du petit Léon. La première est tirée de la naissance de son premier fils comme en témoigne la perfusion toujours scotchée au bras de sa compagne, Mélissa Theuriau.

Sur la deuxième, on voit Jamel Debbouze avec un large sourire boutonner le costume très chic de son fils, qui porte même un noeud papillon. Comme toujours lorsqu'il dévoile des photos de ses enfants, celui qui a fait un feat avec Snoop Dogg prend bien soin de dissimuler leurs visages.

Jamel Debbouze et Mélissa Theuriau, mariés depuis onze ans, sont également parents d'une petite Lila (7 ans). Lors d'une interview accordée à C à Vous, réalisée en septembre dernier, l'humoriste revenait sur sa manière d'éduquer ses enfants. "J'ai la chance incroyable d'être très bien accompagné, Mélissa, c'est une mère hors pair. Avec elle, on essaye de donner des valeurs à nos enfants qui vont leur permettre plus tard d'aborder le monde. C'est de plus en plus compliqué", avait-il confié. Une famille bien équilibrée.