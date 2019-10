Jamel Debbouze : Ce surnom drôle et improbable qu'il donne à Mélissa Theuriau

Mariée depuis onze ans à Jamel Debbouze, Mélissa Theuriau (41 ans) a dévoilé les premiers secrets du documentaire Dans la Tête de Jamel. Diffusé le 31 octobre 2019 à 23h05 sur M6, ce reportage suit l'humoriste au quotidien pendant un an, tout au long de la préparation de son nouveau spectacle Maintenant ou Jamel. La journaliste confie au magazine Télé Star : "On découvre un Jamel plus fragile qu'on imagine".

La Kryptonite

Très sensible aux charmes de sa femme, le comédien est encore extrêmement troublé lorsque celle-ci vient le voir pendant ses répétitions. Elle annonce ainsi le surnom très particulier que les proches de l'acteur lui ont donné : "La Kryptonite". Seul matériau auquel Superman est vulnérable, Mélissa fait ainsi perdre tous ses moyens à Jamel quand il la sait dans la salle. Du coup, la maman de Léon et Lila (10 et 7 ans) sait comment faire. "J'ai découvert ce surnom au montage ! On a ri. Maintenant, je ne m'annonce plus quand je viens."

J'ai fait la meilleure chose de ma vie en l'épousant

Dans ce reportage, on découvre aussi Jamel "se mettre au bio et prendre un coach sportif". Tout un programme ! L'homme fait part de ses failles et évoque aussi l'accident qui l'a rendu handicapé. Son épouse indique :"le rire l'a sauvé".

À 44 ans, Jamel rencontre Mélissa sur le tournage d'Astérix aux jeux Olympiques en 2007. Immédiatement, le créateur du Jamel Comedy Club a un coup de foudre pour celle qui deviendrait sa femme un an plus tard. En 2017, il confiait au magazine Version Femina : "Mélissa est très forte, j'ai fait la meilleure chose de ma vie en l'épousant." Un amour qui dure depuis maintenant douze ans.