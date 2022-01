Géraldine Maillet très amoureuse de Daniel Riolo : elle s'extasie sur son compagnon comme rarement

Cela fait maintenant plusieurs années que Géraldine Maillet a refait sa vie avec Daniel Riolo, après s'être séparée du père de sa fille Mathilde (18 ans). La romancière et ex-mannequin de 49 ans ne se confie que très rarement sur sa vie privée mais elle est toujours poussée à faire quelques exceptions sur le plateau de Touche pas à mon poste. Jeudi 27 janvier 2022 encore, Géraldine Maillet a donc évoqué son compagnon et leur quotidien en tant que personnalités connues. Car, rappelons que Daniel Riolo est un journaliste sportif réputé.

"J'aimerais savoir Géraldine... Qui reconnaît-on le plus dans la rue ?", lui a notamment demandé Cyril Hanouna. "Souvent les hommes reconnaissent Daniel, et les femmes, moi. Ça dépend, les gens sont très gentils. Après, on n'est pas des stars, on est des vedettes de radio et de la télé", a nuancé Géraldine Maillet. Quoi qu'il en soit, il n'y a jamais eu aucune jalousie entre Géraldine Maillet et Daniel Riolo quant à savoir qui était le plus célèbre des deux ou qui réussissait le mieux. Au contraire, la jolie brune ne pourrait pas être plus heureuse pour le succès que rencontre Daniel Riolo. "On est dans des milieux très différents... J'ai beaucoup d'admiration pour lui... Plus il est connu, plus je suis contente de lui, je trouve qu'il le mérite", a-t-elle déclaré, certaine que son chéri partage le même sentiment vis-à-vis d'elle.

Une bienveillance réciproque et un recul autour de leur exposition médiatique que la chroniqueuse explique par leur âge. "Après on est vieux aussi Cyril. On s'est connu tard. Ce n'est pas pareil d'être connu à 50 ans qu'à 25 ans. Nous on a eu plein de vies avant", a-t-elle souligné.

Leur rencontre tardive n'aura en tout cas pas empêché Géraldine Maillet d'avoir un "coup de foudre absolu" pour le chroniqueur des Grandes Gueules sur RMC. "Je l'ai vu et c'était une sorte d'évidence. Un choc ! Un tremblement intérieur. (...) Je l'ai vu et j'ai trouvé qu'il était beau, drôle, intelligent, spirituel, qu'il avait tout pour lui. Je suis tombée folle amoureuse de lui dans la seconde", avait-elle avoué en mars 2021 dans Touche pas à mon poste.