Géraldine Maillet maman : photos complices avec sa fille Mathilde, une ressemblance évidente

Des moments précieux et d'autant plus chérissables pour Géraldine Maillet et les siens depuis que la Covid-19 est entrée dans nos vies. Une épidémie qu'a d'ailleurs très mal vécu sa fille comme elle le confiait en mars 2021 dans Touche pas à mon poste. "Moi j'ai un moral au beau fixe parce que j'ai la chance de travailler, mon compagnon travaille... J'ai moins le moral pour mon ado, qui n'en peut plus, qui est au bord de la rupture... Elle n'a aucune perspective, elle est en terminale, elle ne sait pas, Bac pas Bac, plus d'amis, plus d'activités, plus de sorties... Donc c'est super dur quand on est ado aujourd'hui. Voilà c'est compliqué", expliquait-elle avec regret.