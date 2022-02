Neymar devenu papa à 19 ans : qui est la mère de son fils ?

C'est une véritable course contre la montre dans laquelle s'est engagé Neymar depuis sa blessure à la cheville fin novembre dernier. Le fantasque brésilien n'a qu'une idée en tête, être présent pour affronter le Real Madrid ce mardi soir. Une rencontre plus qu'importante pour le Paris Saint-Germain qui va devoir faire face à Karim Benzema et sa clique dans une rencontre déjà décisive pour sa saison. Si Kylian Mbappé et Lionel Messi devraient mener l'attaque parisienne, les supporters parisiens espèrent tous que le meneur de jeu de 30 ans arrivera à faire la différence ce soir.

Devenu très rapidement l'un des footballeurs les plus populaires de la planète, Neymar a énormément fait parler de lui tout au long de sa carrière. Considéré comme le successeur de Pelé depuis son adolescence, l'athlète est une star dans son pays et il a d'ailleurs fait parler de lui très jeune à travers un scandale alors qu'il n'avait que 19 ans. En mai 2011, alors qu'il se trouve en conférence de presse après un match de son club de Santos, il confirme être le père de l'enfant d'une certaine Carol Dantas. Âgée de 17 ans à ce moment-là, la jeune femme accède d'un seul coup à la notoriété en devenant la mère de Davi Lucca, le fils du prodige brésilien.

Une influenceuse très suivie sur Instagram

Malheureusement, la relation entre les deux parents ne va pas durer bien longtemps et peu de temps après la naissance de Davi Lucca, ils se séparent. Restés en bons termes, les parents se partagent la garde du garçon de 10 ans, qui vit la plupart du temps avec sa mère, au Brésil. Devenu très populaire sur les réseaux sociaux, Carol Dantas est suivie par 2,7 millions d'abonnés sur Instagram. Influenceuse, elle publie beaucoup de photos en compagnie de son fils. Restée proche de Neymar, elle a profité de son anniversaire pour lui adresser de jolis mots. "Trente ans du père de Davi, mon grand ami, mon partenaire de vie ! Tu sais à quel point je te souhaite le meilleur, ton bonheur est aussi le nôtre", écrit-elle notamment.