Neymar fait la fiesta à Sao Paulo avant de se blesser : la polémique enfle au Brésil

La période des matchs internationaux vient tout juste de s'achever et les joueurs rentrent dans leur club, à l'image de Kylian Mbappé étincelant avec les Bleus et qualifié pour la prochaine Coupe du Monde. Pour d'autres en revanche, même si la qualification est acquise, le retour s'annonce un peu plus compliqué et c'est le cas de Neymar. Le fantasque brésilien de 29 ans s'est malheureusement blessé avec son équipe nationale et il n'a pas pu participer à la rencontre tant attendue face au rival honni argentin de son ami Lionel Messi.

Résultat, un match nul 0-0 entre les deux meilleures équipes d'Amérique du Sud qui se quittent dos à dos, avec un Neymar en tribune. Une blessure qui aurait pu passer comme une lettre à la poste si un média brésilien n'avait pas divulgué quelques informations pour le moins embarrassantes le jour du match. En effet, d'après l'émission télévisée locale Os Donos Da Bola, celui qui a récemment perdu une amie proche a profité du temps libre laissé par son sélectionneur le week-end dernier pour aller faire la fête à Sao Paulo. Manque de chance, il s'est blessé le lundi suivant à l'entraînement.

L'hygiène de vie du Brésilien remise en cause

Touché aux adducteurs, Neymar a donc loupé un match très important pour tous les Brésiliens et le timing entre sa sortie festive et sa blessure interpelle les médias. Une information qui va forcément relancer le débat sur l'hygiène de vie du footballeur, habitué à faire la fête et qui loupe rarement l'occasion de sortir, d'autant plus qu'à Paris il a l'embarras du choix !