Neymar, vacances festives et kilos en trop : photos et mise en garde d'un diététicien

Les photos ont fait le buzz sur les réseaux sociaux. Neymar, le footballeur du Paris Saint-Germain profite de ses derniers jours de vacances au large d'Ibiza sur un magnifique yacht. Jusqu'ici tout va bien, sauf que le footballeur de 29 ans apparaît moins sportif que d'habitude. Des photos qui ne plaisent pas aux suiveurs du club de la capitale, visiblement sceptiques sur l'hygiène de vie du champion.

Un joueur accusant un gain de 3 kg devra compter un mois et demi pour l'effacer !

Celui qui s'est fait cambrioler il y a quelques semaines aime beaucoup faire la fête et profite dès qu'il le peut de moments de détente avec ses amis. Si ses proches ont déjà réagi à la polémique en assurant que le coéquipier de Kylian Mbappé "passe les mêmes vacances que d'habitude" et qu'il "sera prêt à combattre avec le PSG", certains s'interrogent sur les capacités du joueur à revenir rapidement à son meilleur niveau. Interrogé par nos confrères du Parisien, le diététicien Michel Martino apporte une expertise sur la prise de poids chez le sportif et les limites à ne pas dépasser. "En général, en fonction du gabarit du joueur, on peut appliquer un pourcentage de variation de 2 à 3 % du poids du corps et aboutir à une limite de 1 à 3 kg de prise durant les vacances", explique-t-il. Dans l'hypothèse d'une prise de poids du brésilien, le verdict de l'expert est clair : "Un joueur accusant un gain de 3 kg devra compter un mois et demi pour l'effacer !".

Aperçu avec un verre à la main pendant ses vacances, même si on ne sait pas ce qu'il y avait dedans, Neymar fait partie des joueurs qui aiment faire la fête ce qui n'est pas toujours une bonne chose chez les sportifs de haut niveau. "Si l'alcool est consommé de manière non régulière, pour certains évènements, les conséquences sont limitées. Mais il est plus délétère chez le sportif que l'individu lambda, car il impacte de multiples paramètres physiologiques, notamment la restauration énergétique et musculaire, ou encore le sommeil", analyse le diététicien.