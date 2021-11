Mort de Marilia Mendonça à 26 ans : Neymar lui rend hommage sur le terrain, les Brésiliens dans la rue

La récente mort de la chanteuse Marilia Mendonça a véritablement secoué tout le Brésil. À seulement 26 ans, l'artiste a été victime d'un terrible accident d'avion dans l'État de Minas Gerais, vendredi 5 novembre 2021. Lauréate des Latin Grammy Awards en 2019, elle était également une des représentantes les plus populaires du sertanejo, un genre musical proche de la country.

Et ce samedi 6 novembre, l'AFP a rapporté qu'une foule immense était présente dans sa ville natale, afin de lui rendre un dernier et vibrant hommage. "Ils ont commencé à faire la queue dès l'aube pour avoir une chance d'entrer dans le stade qui peut accueillir 15.000 spectateurs et où des compositions florales arrivaient sans discontinuer", ont rapporté les journalistes, présents sur place. D'après Ronaldo Caiado, gouverneur de l'État de Goias, 100 000 personnes ont fait le déplacement afin d'assister à cet hommage.