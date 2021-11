"Je refuse de le croire" : Neymar effondré par la mort d'une proche âgée de 26 ans

Vendredi 5 novembre, le Brésil a appris la mort de la chanteuse Marilia Mendonça, une des stars les plus aimées du pays, à cause d'un accident d'avion. Un drame qui a aussi causé le décès de son producteur, son oncle et les deux pilotes de l'appareil. Dans la foulée, personnalités et anonymes lui ont rendu hommage sur la Toile. A commencer par Neymar.

Le célèbre footballeur brésilien a posté des photos et des vidéos de lui avec Marilia Mendonça sur son compte Instagram suivi par 164 millions d'abonnés. Des souvenirs de l'une de leurs rencontres sur scène, lors d'une soirée qui lui était consacrée. "L'une des meilleures surprises que j'ai eues dans ma vie. Que tu me chantes joyeux anniversaire, quel honneur pour moi. Tu as marqué de ton nom le Brésil et le reste du monde ! Je serai ton fan éternel. Repose en paix", a-t-il écrit en légende de sa publication.

Très bouleversé par cette perte tragique, le joueur signé au PSG avait déjà réagi brièvement sur Twitter à l'annonce du décès de la chanteuse. "Je refuse de le croire, je refuse", écrivait-il alors, sous le choc et effondré. Extrêmement populaire au Brésil, Marilia Mendonça comptait 39 millions d'abonnés sur Instagram et 22 millions sur sa chaîne YouTube. L'annonce de sa mort a donc laissé des fans dans le chagrin à la pelle, même le décrié président Jair Bolsonaro lui a rendu hommage.