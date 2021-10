Neymar négligent avec son physique ? Il répond cash aux critiques

Lors de son arrivée au Paris Saint-Germain à l'été 2017, personne ne s'attendait à voir la superstar brésilienne Neymar débarquer dans la capitale française. Une véritable bombe sur le marché des transferts et pour le club parisien qui est ainsi entré dans une nouvelle ère. Désormais installé parmi les plus grands clubs de la planète, le PSG a même réussi à faire venir son ancien coéquipier à Barcelone, Lionel Messi, considéré comme le meilleur joueur de tous les temps. Devenu un cadre du vestiaire, Neymar a enchanté pendant plusieurs années les supporters, mais cette année, les choses sont un peu plus compliquées.

Visiblement pas au meilleur de sa forme sur le terrain, le Brésilien de 29 ans peine à retrouver son meilleur niveau en ce début de saison. Des critiques ont d'ailleurs surgit sur les réseaux sociaux après la diffusion de photos de Neymar torse nu. Le footballeur a tenu à s'exprimer là-dessus lors d'une interview donnée à la chaîne Youtube Fui Clear ??? mise en ligne hier soir. "C'est un manque de respect quand les gens disent : Ah, Neymar ne prend pas soin de lui, Neymar c'est ceci, Neymar c'est cela. Comment peut-on tenir 12 ans au sommet sans prendre soin de soi ? Personne ne prend ça en compte", s'agace-t-il.

Le coéquipier de Kylian Mbappé a des mots forts et veut bien faire comprendre qu'il n'est pas le garçon immature et peu professionnel qu'on dépeint parfois. "Je sais prendre soin de moi. J'ai un kiné et un préparateur physique avec moi pratiquement 24 heures sur 24, pour quoi faire ? Rien du tout ?", renchérit-il.

Souvent pointé du doigt pour ses nombreuses sorties et son goût prononcé pour les nuits parisiennes, le toujours très looké Neymar ne voit pas le problème. "Je sors quand je peux, assure Neymar. Je sors quand c'est possible, quand je sais que je ne m'entraînerai pas le lendemain. Je n'arrêterai pas de le faire".