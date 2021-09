Pelé toujours très fragile : sa fille Kelly donne enfin de ses nouvelles

Tous les amateurs de football retiennent leur souffle lorsque la santé du légendaire Pelé est en danger. Considéré par beaucoup comme le meilleur joueur de tous les temps, trois fois champion du monde, l'ancienne star du Brésil des années 60, aujourd'hui âgé de 80 ans, a connu plusieurs soucis de santé au cours des dernières années. Le 4 septembre dernier, ce dernier entrait à l'hôpital Albert Einstein de Sao Paulo pour y être opéré après la détection d'une tumeur suspecte au côlon.

Une nouvelle qui a bien évidemment grandement inquiété les proches et les fans du joueur, même si sa fille, Kelly Nascimento, donnait de ses nouvelles deux semaines après l'opération. Hier, c'est encore elle qui a été la première à informer le public sur l'état de santé de son père. La fille de celui que l'on surnomme le Roi Pelé a posté une publication sur son compte Instagram pour donner des nouvelles sur l'état de santé de son père. "Maintenant qu'il est plus fort et qu'il va sortir de l'hôpital pour continuer à se rétablir et à se soigner à la maison, je vais également rentrer chez moi", indique-t-elle en commentaire d'une belle photo d'elle et de l'ancienne gloire du foot, allongé sur son lit d'hôpital en train de l'embrasser.

La légende devrait sortir de l'hôpital dans les prochains jours

Bien que la date de sortie du triple champion du monde ne soit pas officielle, une source proche de l'ancien joueur a déclaré à l'AFP qu'il serait sans doute autorisé à sortir jeudi. De son côté, l'hôpital où se trouve Pelé a assuré "ne pas avoir d'information pour le moment". Ces informations pleines d'optimismes devraient néanmoins réjouir les fans de Pelé, qui s'est tout de même retrouvé en soins intensifs pendant plusieurs jours, la dernière fois brièvement il y a deux semaines en raison de problèmes respiratoires.