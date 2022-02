Achraf Hakimi (PSG) papa pour la deuxième fois ! Le prénom du bébé dévoilé

C'est une semaine qui va compter dans la vie d'Achraf Hakimi. Le latéral droit du PSG vient tout juste de devenir papa pour la deuxième fois, deux ans après la naissance de son premier fils, Amin. Une semaine particulière pour lui puisqu'il va également jouer un match importantissime avec son club ce mardi, contre l'équipe où il a été formé, le Real Madrid. Une confrontation attendue par tout le peuple parisien qui espère que le coéquipier de Messi et Neymar va briller face à son ancien club. Mais avant d'avoir la tête au match, le jeune footballeur de 23 ans va avoir quelques heures pour célébrer la venue au monde de son fils, né dimanche 13 février.

C'est au travers d'une publication mise en ligne hier soir qu'Achraf Hakimi a appris la bonne nouvelle à ses plus de 8 millions d'abonnés sur Instagram. Le compagnon d'Hiba Abouk a fait un post commun avec celle qui partage sa vie pour annoncer la naissance de son deuxième fils ! Sur la première photo, on peut apercevoir la toute petite main du bébé aux côtés de celles du joueur et de sa femme. Sur la seconde, on voit Hiba avec un sourire radieux sur son lit d'hôpital juste après l'accouchement. L'actrice espagnole de 35 ans tient le nouveau-né dans ses bras, dont le visage a été flouté.

Comme nous voulions t'avoir parmi nous ! Tout s'est bien passé et il est en excellente santé

Une superbe nouvelle pour le joueur parisien, qui en a également profité pour annoncer le prénom de son garçon. "Et le plus beau des cadeaux est arrivé pour Amin et toute la famille : NAIM HAKIMI ABOUKHRIS", écrit-il en lettre capitale en commentaire de la publication. Après Amin, les parents ont donc choisi le prénom Naim pour leur deuxième garçon. Un nouveau-né très attendu par toute la famille et l'accouchement semble s'être parfaitement déroulé. "Comme nous voulions t'avoir parmi nous ! Tout s'est bien passé et il est en excellente santé", se réjouit Achraf Hakimi. Une nouvelle qui a bien évidemment rempli de joie les proches du parisien, à l'image de ses coéquipiers en club Kylian Mbappé et Layvin Kurzawa ou encore du chanteur Dadju.