Layvin Kurzawa filme une violente agression raciste : un scène effrayante

Cela devait être une belle journée pour Layvin Kurzawa. Le défenseur du Paris Saint-Germain, âgé de 28 ans, avait prévu de faire une belle surprise à un fidèle supporter du PSG, présent au camp des loges, le centre d'entraînement du club parisien. "Depuis lundi à la sortie du centre d'entraînement un supporter me donne le sourire grâce à sa joie de vivre et son amour pour le psg donc j'avais décidé de lui offrir un maillot", indique le joueur dans une story Instagram.

Une belle attention de la part du partenaire de Kylian Mbappé et Neymar, mais qui va vite tourner au vinaigre devant la scène qui est en train de se dérouler sous les yeux du joueur. "J'ai voulu immortaliser ce moment et pendant ce temps j'ai assisté à cette scène où un gendarme en civil insulte une personne (sans aucune raison)", décrit-il, avant d'ajouter "la vidéo sur la story suivante".

Je suis gendarme. Vous voulez que j'appelle mes collègues qu'on rigole un peu ?

Et lorsque l'on visionne la vidéo prise par le joueur depuis sa voiture, on ne peut que constater la violence des propos tenus par l'individu. Si l'on ne voit pas la scène qui est en train de se dérouler, on entend très bien les paroles de l'homme visiblement très remonté. "J'en ai rien à foutre moi, vous savez quoi monsieur ? Je suis gendarme (...) Vous voulez que j'appelle mes collègues qu'on rigole un peu ?", menace-t-il son interlocuteur, avant de déraper totalement : "Des mecs comme toi j'en éclate tous les jours ! Sale rebeu de m***e va !".

Une agression raciste que le compagnon de Melissa a également partagé sur son compte Twitter. "Ce matin à la sortie du centre d'entraînement, j'ai assisté à une scène choquante et qui devient un peu trop courante de nos jours..", déplore-t-il en commentaire de la vidéo déjà likée plus de 16 000 fois et retweetée 8 500 fois.