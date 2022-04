Emma Smet en couple avec Kylian Mbappé ? L'actrice s'agace : "Je n'ai pas à me justifier"

Elle est sur tous les fronts. Emma Smet a choisi de poursuivre une carrière de comédienne, comme certains membres de sa famille. Héroïne de la série Demain nous appartient, elle reprendra les tournages dès qu'elle aura terminé les dates de la pièce de théâtre Le jeu de la vérité, de Philippe Lellouche, au mois de mai 2022. Après avoir étudié à la London Film Academy et à la Metfilm School, la voilà prête à devenir une grande actrice. Ce n'est pas son grand-père, Johnny Hallyday, qui verrait tout ceci d'un mauvais oeil.

"Chaque fois que je le retrouvais, on se mettait devant un film. J'en ai vu des tonnes avec lui, explique-t-elle dans les colonnes du magazine Paris Match. Je sais qu'il était fier de moi, de la personne que je suis. C'est ce qu'il me disait." Forte de ses expériences à la télévision et au théâtre, Emma Smet sera prochainement au cinéma dans la comédie d'Ali et Hakim Bougheraba intitulée Les Segpa, qui sortira le 20 avril 2022. On ne devrait pas la voir, en revanche, sur un terrain de foot de sitôt.

Je souhaite garder ma vie privée pour moi

Vous le savez peut-être, Emma Smet a longtemps été au coeur d'une rumeur la voulant en couple avec le petit génie de l'équipe de France, Kylian Mbappé. Or, il ne s'agirait que d'un ami. "Bien sûr, mais je le dis et je le répète : je n'ai pas à me justifier sur les personnes avec qui je suis photographiée, précise-t-elle. Je souhaite garder ma vie privée pour moi." Le football, les crampons, la pelouse et les passes décisives... pas son truc. Ni la musique, contrairement à son papa, bien qu'elle ait appris à jouer de la batterie, du piano et du ukulélé. "Je chante sous ma douche, et seul mon chien m'entend, s'amuse-t-elle. Chanter devant un public me mettrait mal à l'aise. J'ai assisté à de nombreux concerts en coulisses. Les foules déchaînées qui hurlent, ça me fait peur. Et puis il y a eu suffisamment de chanteurs dans ma famille !"

