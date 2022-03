Philippe Lellouche, papa de 4 enfants : cette vieille voiture qui fait craquer ses filles (EXCLU)

Purepeople : Comment est-ce que vous vous êtes retrouvé dans l'émission Top Gear ?

Philippe Lellouche : J'ai été appelé un jour par une directrice de casting qui m'a demandé si je connaissais cette émission anglaise, à l'origine, et qui m'a proposé la version française. Je lui ai dit "Écoute, je ne suis pas forcément le type le plus qualifié en voiture, j'y connais pas grand chose en mécanique". Et puis j'ai fait les essais. Le ton que j'ai développé dans l'émission, c'est ce qu'ils cherchaient. Mais même moi je me suis posé la question. Ce qui était marrant, c'est que je me disais que c'était sur RMC Découverte, une chaîne qui venait d'arriver, je pensais que si ça ne marchait pas personne ne le verrait... et je me suis bien trompé.

Est-ce que vous aviez une passion particulière pour l'automobile avant de rejoindre l'aventure ?

J'aime bien les belles voitures, comme beaucoup de gens. Mais je ne fais pas partie des plus grands passionnés, ni des grands connaisseurs. A force, je commence à avoir une connaissance un peu empirique des voitures. En 8 ans, je me suis perfectionné en pilotage et en connaissance de l'auto mais il y a beaucoup plus fort que moi.

Êtes-vous, vous-même, collectionneur de voitures ?

Il y a des voitures que j'aimerais avoir, évidemment, parce qu'elles sont belles, comme les Mustang 65, 66, mais moi j'ai seulement deux voitures. Une familiale et une vieille Jeep dont je me sers beaucoup l'été. C'est la préférée des enfants. Les filles aiment bien parce qu'il n'y a pas de toit, pas de pare-brise, pas de portière, il y a un sentiment de liberté.

Quel conducteur êtes-vous ? Respectez-vous bien le code de la route ?

C'est très compliqué de bien le respecter. Les mecs qui vous disent "Je ne fais jamais une faute"... bon. Mais je fais au maximum. Il y a un truc qui est très agréable, c'est que j'ai l'occasion tout au long de l'année de conduire très vite dans des endroits qui sont prévus pour et qui sont sécurisés, avec l'émission. Je fais beaucoup plus attention sur la route maintenant. Mais il m'arrive comme tout le monde de couper une ligne blanche pour faire demi-tour. Il ne faut pas se faire avoir. Et puis il faut faire attention, parce que la voiture peut-être une arme.