Vanessa Demouy, son fils Solal sur ses traces : elle se "garde bien" de le conseiller

Vanessa Demouy a retrouvé sa place dans le coeur du grand public depuis qu'elle a intégré le casting de Demain nous appartient (TF1) en 2019. Forte du succès rencontré, elle est devenue l'une des héroïnes du spin-off de la série, Ici tout commence, lancé le 2 novembre dernier. Mais son plus bel accomplissement reste ses deux enfants, Solal (17 ans) et Sharlie (9 ans) nés de son mariage passé avec Philippe Lellouche.

Si elle ne leur souhaite pas forcément de suivre ses pas de comédienne, Vanessa Demouy doit pourtant se faire à l'idée que son aîné est bien parti pour. "Il balance encore entre la comédie et la musique. Il fait du rap. Il enregistre avec des amis en studios et prend des cours de théâtre", a-t-elle confié au magazine Nous Deux. Mais comme elle le précise, elle se "garde bien" de lui donner des conseils. Et d'ajouter : "De toute façon à 17 ans, les conseils d'une mère..."

Du côté de sa fille, la question ne se pose pas encore même si cette dernière rêve de carrières toutes plus différentes les unes que les autres. "Ma fille Sharlie a 9 ans, alors ça change tous les jours. Il y a peu, elle voulait être vétérinaire et, avant encore, elle se voyait rock star. Aujourd'hui, elle a envie de customiser des vêtements : elle fait des trous dans ses jeans, elle teste, elle se cherche." Mais quoi qu'elle décide de faire plus tard, Vanessa Demouy espère surtout qu'elle s'épanouisse, tout comme son fils. "Je leur dit toujours : 'le principal, c'est de ne jamais regretter'".

D'ailleurs, la comédienne ne regrette rien de son propre parcours professionnel et assure "porter un regard très tendre sur sa carrière" malgré les passages à vide qu'elle a pu rencontrer. "Je sais d'où je viens, par où je suis passée et je me connais bien", relativise-t-elle.