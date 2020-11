Vanessa Demouy longtemps délaissée par la profession : "J'en ai pris plein la figure"

Depuis plus d'un an maintenant, Vanessa Demouy a retrouvé sa place dans le coeur des Français en intégrant le casting de Demain nous appartient, dans le rôle de Rose Latour. Elle devient désormais l'héroïne principale du spin-off de la série de TF1, intitulé Ici tout commence. Une nouvelle opportunité en or pour la comédienne de 47 ans qui a traversé de nombreux passages à vide dans sa carrière.

En effet, après avoir connu le succès à l'âge de 19 ans grâce à la série Classe mannequin, le téléphone ne sonne plus pour Vanessa Demouy et les rôles se font de plus en plus rares. Qui plus est, la profession ne semble pas la prendre au sérieux. "J'en ai pris plein la figure. Je ne parle pas du public, je parle des gens du métier. Tout ce que le métier m'a refusé au début de ma carrière, c'est le public qui me l'a donné", a-t-elle confié dans le nouveau numéro de Télé-Poche. Heureusement, toute cette période n'est plus qu'un mauvais souvenir pour l'ex femme de Philippe Lellouche. "Aujourd'hui, j'ai cette reconnaissance de mes pairs que je recherchais et le public est toujours là. Je suis une actrice populaire et très fière de l'être."

Elle n'a d'ailleurs pas peur de le reconnaître : la série Demain nous appartient l'a "sauvée". "Lorsqu'on m'a proposé DNA, je pensais carrément à me reconvertir", admet-elle. Un retour sur les écrans réussi qui lui a permis de redorer son estime de soi même si, Vanessa Demouy avoue être une éternelle insatisfaite. "Mais il y a du mieux. J'ai toujours été d'une extrême lucidité, ce qui n'est pas toujours très bon quand on est très jeune. Grâce à l'expérience, cette lucidité est devenue un atout. C'est la raison pour laquelle j'adore vieillir. On va à l'essentiel, on se recentre sur soi. Qu'est-ce que ce sera à 80 ans !"

Ici tout commence démarre lundi 2 novembre 2020 sur TF1, dès 18h30.