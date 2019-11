Vanessa Demouy énervée par son divorce de Philippe Lellouche : "J'en peux plus"

Pour rappel, Vanessa Demouy et Philippe Lellouche s'étaient mariés le 26 juin 2010, dans le parc du château de la Garenne de Launay, à Douchy (Loiret). En septembre 2017, l'ancien mannequin a officialisé leur séparation. Dans les pages du magazine Gala, elle avait par la suite laissé entendre que l'acteur, réalisateur et scénariste de 53 ans avait été infidèle : "Je ne connais aucune femme qui accepte le coeur léger de ne pas avoir l'exclusivité de son mari..." étaient ses propos, plutôt explicites. Le principal intéressé n'a confirmé qu'en mai dernier au magazine Variation qu'il n'a pas toujours été droit : "Par expérience, je pense qu'être infidèle ne rend pas forcément plus heureux..."

Depuis, Philippe Lellouche a retrouvé l'amour dans les bras de Vanessa Boisjean. Le couple a eu une petite fille (dont on ne connaît toujours pas le prénom), née le 17 juillet, selon les informations d'Ici Paris. Vanessa Demouy, de son côté, semble être restée célibataire, mais n'a pas renoncé à l'amour. "Je reste ce que j'ai toujours été, j'aime la vie, je suis une épicurienne et l'amour en fait partie. Je ne suis pas devenue anti-mecs. J'espère même un jour me remarier. En général, on apprend de ses erreurs. J'apprends à me faire plus confiance, à m'écouter plus. Mais avant de penser au mariage, il faut déjà que je sois officiellement divorcée, ce qui n'est pas le cas du tout", confiait-elle à Télé Loisirs en février 2018.