Vanessa Demouy disparue des écrans : "On ne me proposait que des rôles sexués"

Et dire que sa présence ne devait être qu'éphémère. Arrivée sur les ports de Sète durant l'été 2019, Vanessa Demouy s'est à nouveau creusé une petite place dans le coeur des Français... alors que Rose Latour, son personnage, n'était programmée que six semaines. Un coup de bol pour les téléspectateurs, très accrochés à ses aventures romantiques et littéraires, mais aussi pour elle. Depuis quelque temps, la comédienne se faisait de plus en plus rare sur les écrans, favorisant sa carrière au théâtre et sa vie familiale. "Demain nous appartient a changé ma vie, ça a été un cadeau du ciel, explique-t-elle dans les colonnes du Parisien. Ce rôle est arrivé à une période de doute absolu. J'avais besoin d'un saut dans le vide."

Un rapide tour de sa filmographie montre qu'effectivement, de 2013 à 2017, Vanessa Demouy a connu un petit passage à vide. "J'ai frappé aux portes pour dire qui j'étais, avec humilité, ça a été compliqué, se souvient la partenaire de Frédéric Diefenthal. Dans ce métier, loin des yeux, loin du coeur." Il aura fallu attendre une apparition dans Camping Paradis puis une seconde, plus remarquée, dans la série Nina (saison 3 épisode 5). Considérablement amincie pour incarner une femme malade, l'actrice s'est attiré les faveurs des producteurs de Demain nous appartient. La suite, vous la connaissez.

Avant, on ne me proposait que des rôles sexués

La profondeur de Rose Latour, Vanessa Demouy a rarement eu l'occasion de l'explorer à la télévision. Elle que l'on a connue dans un rôle plus futile – dans Classe Mannequin en 1993 – a beaucoup souffert de cette étiquette dont elle n'a jamais voulu. "Avant, on ne me proposait que des rôles sexués, moins intéressants [dont celui d'une actrice X dans Xanadu en 2011, NDLR.]. Peut-être qu'avec l'âge, l'expérience, dans ce que je dégage, quelque chose a changé, conclut-elle. Les gens du métier redécouvrent des facettes de moi qu'ils ne connaissaient pas." Interrogée par Purepeople, Vanessa Demouy dénonçait déjà les critiques qu'elles avaient pu recevoir, à propos de son physique, de manière personnelle ou professionnelle. C'est peut-être cette fêlure qui l'a rendue indispensable au programme de TF1...