Vanessa Demouy, son physique critiqué : "C'est lourd, insupportable" (EXCLU)

Des débuts difficiles

Avant d'être Rose Latour, avant même d'intégrer le cast de Daddy Cool, de Joséphine ou de Crimes parfaits, Vanessa Demouy obtenait son premier rôle dans Classe mannequin. Si les téléspectateurs ont appris à l'aimer dans les 96 épisodes qu'elle a tournés pour cette sitcom sympathique, l'actrice n'a pas vraiment vécu la même expérience. "J'étais trop jeune, pas armée, pas construite, poursuit-elle. Mais ce n'est pas grave. Vingt ans d'analyse, tout va bien aujourd'hui ! Le regard que j'ai sur ces années-là est d'une tendresse absolue. C'est le début de ma carrière, il a été certes violent, chaotique, mais c'est le début. Je suis devenue la femme et la comédienne que je suis grâce à lui." Et c'est pour notre plus grand plaisir qu'elle semble, aujourd'hui, avoir trouvé une certaine paix intérieure...

Yohann Turi

