Frédéric Diefenthal : Ses cachotteries avant d'intégrer "Demain nous appartient"

L'hiver sera chaud sur les terres languedociennes. Rose Latour, incarnée par Vanessa Demouy, a longtemps repoussé les avances d'Antoine Myriel... avant d'y succomber. Après un jeu de séduction rondement mené à bases de petits mensonges, le personnage de Frédéric Diefenthal est arrivé à ses fins. Mais au jeu des petites cachoteries, le comédien de 51 ans n'est pas non plus le dernier à répondre présent. Il avait rencontré sa partenaire de jeu bien avant de rejoindre le casting de Demain nous appartient sans rien lui dire de ses projets professionnels. "On ne se connaissait pas mais il tournait à Sète au printemps de l'année dernière une série pour M6 et on a fait quelques voyages ensemble en TGV durant lesquels il s'est bien gardé de me dire qu'il allait rejoindre la série !" raconte-t-elle à Allociné.

Heureusement que je n'ai pas dit de bêtises

Dans les épisodes à venir, Rose et Antoine vont partager des instants relativement torrides puisque TF1 a d'ores et déjà divulgué le court extrait d'un massage très sensuel, yeux bandés, bougies allumées. Une situation qui nécessite beaucoup de confiance entre les deux acteurs... qui aurait bien pu ne jamais s'établir. "Il me posait plein de questions et j'ai découvert très surprise quelque temps plus tard qu'il arrivait dans Demain nous appartient, poursuit Vanessa Demouy. Heureusement que je n'ai pas dit de bêtises." L'occasion était sans doute trop belle pour se renseigner sur ses futurs employeurs et le rythme de tournage – qui, avouons-le, est relativement éprouvant.